UPDATE 3-Ligue 1 Summaries

Jan 27 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Friday (start times are CET) Dijon (1) 2 Scorers: F. Balmont 30, Júlio Tavares 65 Yellow card: Balmont 13, Rosier 43, Abeid 52 Subs used: Kwon Chang-Hoon 67 (Sammaritano), Saïd 76 (Sliti), Marié 85 (Balmont) Rennes (1) 1 Scorers: I. Sarr 41 Yellow card: Khazri 34, André 89 Subs used: Mubele 67 (Hunou), Prcić 75 (Khazri), Brandon 83 (Sarr) Attendance: 10,091 Referee: Romain Delpech ................................................................. Saturday, January 27 fixtures (CET/GMT) PSG v Montpellier (1700/1600) Angers SCO v Amiens SC (2000/1900) Guingamp v Nantes (2000/1900) Metz v Nice (2000/1900) Saint-Étienne v Caen (2000/1900) Toulouse v Troyes (2000/1900) Sunday, January 28 fixtures (CET/GMT) Lille v Strasbourg (1500/1400) Bordeaux v Olympique Lyonnais (1700/1600) Olympique Marseille v Monaco (2100/2000)