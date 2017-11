UPDATE 3-Soccer-Ligue 1 summaries

Nov 19 (Gracenote) - Summaries from the Ligue 1 matches on Sunday Sunday, November 19 Girondins Bordeaux 1 Nicolas De Preville 3 Olympique Marseille 1 Morgan Sanson 90+4 Halftime: 1-0;Attendance: 37,356 - - - Olympique Lyon 0 Montpellier HSC 0 Halftime: 0-0;Attendance: 47,651 - - - Caen 1 Ronny Rodelin 90+2 Missed penalty: Ivan Santini 67 Nice 1 Pierre Lees-Melou 40 Halftime: 0-1;Attendance: 15,144 - - - Saturday, November 18 Dijon FCO 3 Julio Tavares 29,46, Kwon Chang-Hoon 50 ESTAC Troyes 1 Suk Hyun-Jun 18 Halftime: 1-1;Attendance: 10,227 - - - En Avant de Guingamp 1 Abdoul Camara 14 Red Card: Lucas Deaux 61 Angers SCO 1 Christophe Kerbrat 23og Halftime: 1-1;Attendance: 13,849 - - - Toulouse 0 Metz 0 Red Card: Fallou Diagne 23 Halftime: 0-0;Attendance: 15,656 - - - Racing Strasbourg 2 Jeremy Blayac 28, Stephane Bahoken 82 Stade Rennes 1 Adrien Hunou 88 Red Card: Morgan Amalfitano 63 Halftime: 1-0;Attendance: 22,707 - - - Paris St Germain 4 Edinson Cavani 38,79, Angel Di Maria 42, Javier Pastore 65 Nantes 1 Prejuce Nakoulma 60 Halftime: 2-0;Attendance: 47,680 - - - Friday, November 17 Amiens SC 1 Serge Gakpe 31 Monaco 1 Stevan Jovetic 67 Halftime: 1-0;Attendance: 9,198 - - - Lille 3 Nicolas Pepe 20, Thiago Mendes 71, Ezequiel Ponce 89 St Etienne 1 Jonathan Bamba 45pen Halftime: 1-1;Attendance: 28,019 - - - Next Fixtures (GMT): Monday, November 20 Amiens SC v Lille (1800)