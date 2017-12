UPDATE 3-Soccer-Ligue 1 summaries

Dec 17 (Gracenote) - Summaries from the Ligue 1 matches on Sunday Sunday, December 17 Olympique Lyon 2 Nabil Fekir 6, Mariano 51 Olympique Marseille 0 Halftime: 1-0; - - - Nice 1 Mario Balotelli 36 Girondins Bordeaux 0 Halftime: 1-0;Attendance: 22,831 - - - Nantes 1 Emiliano Sala 24pen Red Card: Yacine Bammou 65 Angers SCO 0 Halftime: 1-0;Attendance: 24,285 - - - Saturday, December 16 Racing Strasbourg 2 Jonas Martin 25pen, Kader Mangane 52 Toulouse 1 Max Gradel 30 Halftime: 1-1;Attendance: 23,315 - - - Caen 0 En Avant de Guingamp 0 Halftime: 0-0;Attendance: 17,173 - - - Dijon FCO 3 Wesley Said 12,17, Fode Ballo-Toure 35og Lille 0 Halftime: 3-0;Attendance: 10,634 - - - Montpellier HSC 1 Jerome Roussillon 20 Metz 3 Renaud Cohade 28, Emmanuel Riviere 84, Nicolas Basin 90+4 Halftime: 1-1;Attendance: 14,055 - - - ESTAC Troyes 1 Stephane Darbion 78 Amiens SC 0 Halftime: 0-0;Attendance: 14,505 - - - Stade Rennes 1 Ndombe Mubele 53 Red Card: Benjamin Andre 63 Missed penalty: Wahbi Khazri 90 Paris St Germain 4 Neymar 4,76, Kylian Mbappe 17, Edinson Cavani 75 Red Card: Presnel Kimpembe 89 Halftime: 0-2;Attendance: 29,194 - - - Friday, December 15 St Etienne 0 Red Card: Stephane Ruffier 53 Monaco 4 Djibril Sidibe 3, Thomas Lemar 32, Fabinho 53, Keita Balde Diao 60 Halftime: 0-2;Attendance: 23,107 - - -