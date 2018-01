UPDATE 4-Coupe de la Ligue Summaries

Jan 10 (OPTA) - Summaries for the Coupe de la Ligue on Wednesday (start times are CET) Quarter-finals ................................................................. Rennes (2) 4 Scorers: B. Bourigeaud 42, A. Hunou 86, A. Hunou 90+2 Yellow card: Bensebaini 68, Diallo 90 Subs used: Sarr 62 (Mubele), Hunou 83 (Gourcuff), Mexer 89 (Bourigeaud) Toulouse (1) 2 Scorers: Issiaga Sylla 40, Y. Sanogo 63 Yellow card: Issiaga Sylla 82, Diop 85, Jean 88 Subs used: Durmaz 53 (Yago), Sanogo 59 (Toivonen), Jean 78 (Gradel) Attendance: 16,766 Referee: Stéphane Jochem ................................................................. Amiens SC (0) 0 Red card: Gurtner 34 Yellow card: Adénon 82 Subs used: Ielsch 12 (Danilo Avelar), Bouet 37 (Konaté), Gope-Fenepej 76 (Manzala) PSG (0) 2 Scorers: Neymar 53pen, A. Rabiot 78 Yellow card: Draxler 47, Nkunku 81 Subs used: Lo Celso 68 (Draxler), Dani Alves 80 (Rabiot), Nkunku 80 (Verratti) Referee: Sébastien Moreira ................................................................. Angers SCO (0) 0 Yellow card: Coulibaly 20, Mangani 87 Subs used: Ketkeophomphone 46 (Guillaume), Fulgini 56 (Coulibaly), Sunu 74 (Toko Ekambi) Montpellier (0) 1 Scorers: I. Mbenza 86 Yellow card: Hilton 72, Mbenza 95 Subs used: Dolly 69 (Ikoné), Mbenza 69 (Sio), Píriz 90 (Sambia) Referee: Sébastien Desiage .................................................................