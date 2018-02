UPDATE 6-Ligue 1 Summaries

Feb 19 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Sunday (start times are CET) Nice (1) 1 Scorers: Dante 5 Yellow card: Pléa 63, Lees Melou 76 Subs used: Srarfi 77 (Balotelli), Cyprien 81 (Seri), Sacko 95 (Saint-Maximin) Nantes (1) 1 Scorers: E. Sala 27pen Subs used: Kayembe 77 (Iloki) Attendance: 20,966 Referee: Aurélien Petit ................................................................. Lille (0) 2 Scorers: N. Pépé 65, Luiz Araujo 81 Subs used: Luiz Araujo 30 (El Ghazi), Soumaré 73 (Thiago Maia), Ponce 79 (Soumaoro) Olympique Lyonnais (2) 2 Scorers: B. Traoré 21, B. Traoré 44 Yellow card: Rafael 28, Diakhaby 60, Fekir 87, Aouar 91 Subs used: Mendy 73 (Rafael), Aouar 79 (Ferri), Fekir 85 (NDombèlé) Attendance: 39,523 Referee: Florent Batta ................................................................. Olympique Marseille (1) 1 Scorers: F. Thauvin 34 Yellow card: Zambo Anguissa 60, Ocampos 80 Subs used: Ocampos 69 (Payet), N'Jie 75 (Germain), Lopez 87 (Thauvin) Bordeaux (0) 0 Yellow card: Lerager 42, Braithwaite 86 Subs used: Kamano 53 (de Préville), Braithwaite 69 (Otavio), Contento 82 (Pellenard) Attendance: 47,287 Referee: Alexandre Castro ................................................................. Nice (1) 1 Scorers: Dante 5 Yellow card: Pléa 63, Lees Melou 76 Subs used: Srarfi 77 (Balotelli), Cyprien 81 (Seri), Sacko 95 (Saint-Maximin) Nantes (1) 1 Scorers: E. Sala 27pen Subs used: Kayembe 77 (Iloki) Attendance: 20,966 Referee: Aurélien Petit ................................................................. Lille (0) 2 Scorers: N. Pépé 65, Luiz Araujo 81 Subs used: Luiz Araujo 30 (El Ghazi), Soumaré 73 (Thiago Maia), Ponce 79 (Soumaoro) Olympique Lyonnais (2) 2 Scorers: B. Traoré 21, B. Traoré 44 Yellow card: Rafael 28, Diakhaby 60, Fekir 87, Aouar 91 Subs used: Mendy 73 (Rafael), Aouar 79 (Ferri), Fekir 85 (NDombèlé) Attendance: 39,523 Referee: Florent Batta ................................................................. Olympique Marseille (1) 1 Scorers: F. Thauvin 34 Yellow card: Zambo Anguissa 60, Ocampos 80 Subs used: Ocampos 69 (Payet), N'Jie 75 (Germain), Lopez 87 (Thauvin) Bordeaux (0) 0 Yellow card: Lerager 42, Braithwaite 86 Subs used: Kamano 53 (de Préville), Braithwaite 69 (Otavio), Contento 82 (Pellenard) Attendance: 47,287 Referee: Alexandre Castro ................................................................. Tuesday, February 20 fixtures (CET/GMT) Troyes v Dijon (1830/1730) Friday, February 23 fixtures (CET/GMT) Strasbourg v Montpellier (2045/1945)