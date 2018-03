UPDATE 4-Ligue 1 Summaries

Mar 3 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Friday (start times are CET) Nice (1) 2 Scorers: M. Balotelli 5, W. Cyprien 80 Yellow card: Marlon 21, Cyprien 29, Coly 73 Subs used: Souquet 78 (Coly), Sacko 97 (Saint-Maximin) Lille (0) 1 Scorers: Luiz Araujo 51 Yellow card: Mothiba 35 Subs used: Soumaré 73 (Amadou), Thiago Mendes 86 (Luiz Araujo), Faraj 86 (Benzia) Attendance: 20,314 Referee: Alexandre Castro ................................................................. Monaco (1) 2 Scorers: S. Jovetić 45, Rony Lopes 68 Subs used: Baldé 64 (Ghezzal), Tielemans 81 (Rony Lopes), N'Doram 91 (Jovetić) Bordeaux (1) 1 Scorers: V. Vada 32 Yellow card: Youssouf 73 Subs used: Koundé 32 (Pablo), Youssouf 64 (Kamano), Laborde 77 (Vada) Attendance: 7,419 Referee: Eric Wattellier ................................................................. Saturday, March 3 fixtures (CET/GMT) Troyes v PSG (1700/1600) Amiens SC v Rennes (2000/1900) Angers SCO v Guingamp (2000/1900) Metz v Toulouse (2000/1900) Saint-Étienne v Dijon (2000/1900) Sunday, March 4 fixtures (CET/GMT) Caen v Strasbourg (1500/1400) Montpellier v Olympique Lyonnais (1700/1600) Olympique Marseille v Nantes (2100/2000)