UPDATE 8-Coupe de France Summaries

Feb 7 (OPTA) - Summaries for the Coupe de France on Tuesday (start times are CET) 8th Finals ................................................................. Bourg-en-Bresse (0) 0 Subs used: Faivre 57 (Pierre-Charles), Tchenkoua 79 (Merdji) Olympique Marseille (5) 9 Scorers: Luiz Gustavo 10, D. Payet 13pen, L. Ocampos 16, K. Mitroglou 20, K. Mitroglou 40, L. Ocampos 48, L. Ocampos 71, K. Mitroglou 81, C. N'Jie 89pen Subs used: Kamara 54 (Luiz Gustavo), Sanson 55 (N'Jie), Bedimo 66 (Amavi), Sari 71 (Payet) Attendance: 6,552 Referee: Sylvain Palhies ................................................................. Auxerre (0) 0 Yellow card: Adéoti 52, Arcus 59, Philippoteaux 91 Subs used: Sakhi 46 (Obraniak), Yattara 61 (Youssouf), Sangaré 75 (Konaté) Les Herbiers (1) 3 Scorers: K. Rocheteau 45+1pen, A. Gboho 64, S. Flochon 79 Yellow card: Bonnet 56 Subs used: Dabasse 68 (Bongongui), Couturier 75 (Germann), Dequaire 82 (Gboho) Attendance: 6,233 Referee: Willy Delajod ................................................................. Sochaux (1) 1 Scorers: F. Martin 13 Subs used: Bakayoko 21 (Martin), Robinet 59 (Touzghar) PSG (2) 4 Scorers: Á. Di María 1, E. Cavani 27, Á. Di María 58, Á. Di María 62 Red card: Trapp 90 Yellow card: Verratti 35 Subs used: Dani Alves 68 (Cavani), Pastore 68 (Verratti), Motta 73 (Diarra) Attendance: 20,000 Referee: Bastien Dechepy ................................................................. Wednesday, February 7 fixtures (CET/GMT) Metz v Caen (1830/1730) Lens v Troyes (1830/1730) Chambly v Granville (1830/1730) Montpellier v Olympique Lyonnais (2100/2000) Thursday, February 8 fixtures (CET/GMT) Grenoble Foot 38 v Strasbourg (2100/2000)