UPDATE 7-Ligue 1 Summaries

Jan 17 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Tuesday (start times are CET) Bordeaux (0) 0 Red card: Baysse 86 Yellow card: de Préville 2, Toulalan 9, Youssouf 85 Subs used: Sankhare 58 (Meïté), Kamano 67 (de Préville), Youssouf 84 (Poundjé) Caen (0) 2 Scorers: I. Santini 89pen, R. Rodelin 90+4 Yellow card: Stavitski 24, Bessat 31, Guilbert 51, Djiku 66, Sankoh 83 Subs used: Delaplace 46 (Aït Bennasser), Bazile 71 (Stavitski) Attendance: 14,368 Referee: Mickaël Leleu ................................................................. Olympique Marseille (0) 2 Scorers: C. N'Jie 79, D. Payet 87 Yellow card: Rami 38, Zambo Anguissa 77 Missed penalty: V. Germain 72 Subs used: Payet 56 (Ocampos), N'Jie 68 (Sanson), Bedimo 85 (Germain) Strasbourg (0) 0 Yellow card: Gonçalves 30, Aholou 61, Martin 83 Subs used: Terrier 73 (Bahoken), Saadi 82 (Nuno Da Costa), Bonnefoi 89 (Oukidja) Attendance: 38,099 Referee: Pierre Gaillouste ................................................................. Monaco (1) 2 Scorers: A. Diakhaby 33, R. Falcao 90+2 Yellow card: Glik 18, Baldé 53, João Moutinho 62, Diakhaby 75 Subs used: Rony Lopes 69 (Baldé), Jovetić 76 (Diakhaby), Ghezzal 81 (N'Doram) Nice (0) 2 Scorers: M. Balotelli 47, M. Balotelli 68 Yellow card: Pléa 34, Cyprien 34, Le Marchand 57, Balotelli 61 Subs used: Sarr 60 (Le Marchand), Srarfi 93 (Balotelli) Attendance: 10,533 Referee: Eric Wattellier ................................................................. Wednesday, January 17 fixtures (CET/GMT) Amiens SC v Montpellier (1900/1800) Angers SCO v Troyes (1900/1800) Guingamp v Olympique Lyonnais (1900/1800) Lille v Rennes (1900/1800) Metz v Saint-Étienne (1900/1800) Toulouse v Nantes (1900/1800) PSG v Dijon (2100/2000) Friday, January 19 fixtures (CET/GMT) Caen v Olympique Marseille (2045/1945) Saturday, January 20 fixtures (CET/GMT) Nantes v Bordeaux (1700/1600) Amiens SC v Guingamp (2000/1900) Montpellier v Toulouse (2000/1900) Rennes v Angers SCO (2000/1900) Strasbourg v Dijon (2000/1900) Troyes v Lille (2000/1900) Sunday, January 21 fixtures (CET/GMT) Nice v Saint-Étienne (1500/1400) Monaco v Metz (1700/1600) Olympique Lyonnais v PSG (2100/2000)