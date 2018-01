UPDATE 6-Ligue 1 Summaries

Jan 28 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Sunday (start times are CET) Lille (0) 2 Scorers: A. El Ghazi 76, Edgar Ié 90+1 Yellow card: Dabila 28 Subs used: Benzia 56 (Bissouma), El Ghazi 67 (Faraj), Mendyl 87 (Ballo) Strasbourg (0) 1 Scorers: I. Saadi 78 Yellow card: Lala 51 Subs used: Saadi 74 (Nuno Da Costa), Grimm 87 (Liénard), Blayac 92 (Martin) Attendance: 27,462 Referee: Bastien Dechepy ................................................................. Bordeaux (3) 3 Scorers: N. de Préville 22, Malcom 27pen, G. Laborde 45+2pen Yellow card: Otavio 36, de Préville 61 Subs used: Sankhare 67 (Laborde), Pellenard 80 (Malcom), Youssouf 94 (de Préville) Olympique Lyonnais (1) 1 Scorers: Marcelo 44 Yellow card: Fekir 11, Rafael 19, Marcelo 84 Subs used: Depay 46 (Tousart), Tete 46 (Rafael), Traoré 63 (Cornet) Attendance: 29,310 Referee: Pierre Gaillouste ................................................................. Olympique Marseille (1) 2 Scorers: A. Rami 7, V. Germain 47 Yellow card: Payet 36, Sanson 70, Sarr 85 Subs used: Zambo Anguissa 49 (Ocampos), N'Jie 84 (Payet), Mitroglou 92 (Germain) Monaco (1) 2 Scorers: K. Baldé 4, Fabinho 51 Yellow card: Glik 33, Ghezzal 47 Subs used: Rony Lopes 69 (Ghezzal) Referee: Faouzi Benchabane ................................................................. Friday, February 2 fixtures (CET/GMT) Olympique Marseille v Metz (2045/1945)