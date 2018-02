UPDATE 6-Ligue 1 Summaries

Feb 5 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Sunday (start times are CET) Rennes (0) 0 Yellow card: Gnagnon 10, Traoré 27 Subs used: Bensebaini 46 (Ludovic Baal) Guingamp (0) 1 Scorers: Y. N'Gbakoto 90+2 Yellow card: Eboa Eboa 4, Coco 31, Kerbrat 47, Briand 87 Subs used: Grenier 79 (Benezet), N'Gbakoto 79 (É. Didot), Thuram 87 (Coco) Attendance: 28,705 Referee: Romain Galibert ................................................................. Caen (1) 3 Scorers: I. Santini 35pen, D. Da Silva 52, D. Da Silva 80 Yellow card: Djiku 22 Subs used: Bazile 64 (Féret), Stavitski 64 (Crivelli), Sankoh 70 (Aït Bennasser) Nantes (1) 2 Scorers: Y. Bammou 31, Y. Bammou 57 Yellow card: Dubois 34, Diego Carlos 48 Subs used: Kačaniklić 62 (Bammou), N'Gom 81 (Rongier), Touré 83 (Andrei Girotto) Attendance: 16,121 Referee: Bastien Dechepy ................................................................. Monaco (2) 3 Scorers: K. Baldé 31, R. Falcao 36, Rony Lopes 88 Yellow card: Baldé 40, Sy 91 Missed penalty: R. Falcao 36 Subs used: Sy 15 (Subašić), Jovetić 55 (Falcao) Olympique Lyonnais (2) 2 Scorers: M. Díaz 12, B. Traoré 27 Yellow card: Tete 30, Mendy 35, NDombèlé 41 Subs used: Cornet 75 (Traoré), Maolida 86 (Depay) Attendance: 10,301 Referee: Jeremy Stinat ................................................................. Friday, February 9 fixtures (CET/GMT) Saint-Étienne v Olympique Marseille (2045/1945)