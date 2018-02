UPDATE 6-Ligue 1 Summaries

Feb 26 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Sunday (start times are CET) Bordeaux (0) 0 Yellow card: Vada 78, Pablo 79 Subs used: Laborde 61 (Braithwaite), Vada 75 (Kamano) Nice (0) 0 Yellow card: Coly 26, Makengo 38 Subs used: Cyprien 89 (Lees Melou) Attendance: 23,027 Referee: Pierre Gaillouste ................................................................. Olympique Lyonnais (1) 1 Scorers: M. Díaz 19 Yellow card: Díaz 77 Subs used: Tete 36 (Rafael), Aouar 46 (Tousart), Diakhaby 70 (Fekir) Saint-Étienne (0) 1 Scorers: M. Debuchy 90 Yellow card: Selnæs 42, Subotić 84, Hamouma 93 Subs used: Hamouma 62 (Monnet-Paquet), Ntep 67 (Selnæs), Dioussé 88 (Gabriel Silva) Attendance: 58,069 Referee: Willy Delajod ................................................................. PSG (2) 3 Scorers: K. Mbappé 10, Rolando 27og, E. Cavani 55 Yellow card: Thiago Silva 33, Cavani 46, Diarra 57, Dani Alves 75, Motta 82, Á. Di María 89 Subs used: Motta 61 (Diarra), Á. Di María 61 (Mbappé), Draxler 71 (Lo Celso) Olympique Marseille (0) 0 Yellow card: Ocampos 20, Rolando 32, Germain 49, Amavi 60, N'Jie 75 Subs used: Sanson 38 (Ocampos), Sarr 59 (Sakai), N'Jie 73 (Germain) Attendance: 47,490 Referee: Johan Hamel ................................................................. Friday, March 2 fixtures (CET/GMT) Nice v Lille (1900/1800) Monaco v Bordeaux (2045/1945)