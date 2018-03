UPDATE 6-Ligue 1 Summaries

Mar 4 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Sunday (start times are CET) Caen (1) 2 Scorers: E. Crivelli 43, F. Guilbert 87 Yellow card: Rodelin 50, Deminguet 80, Crivelli 83, Avounou 86 Subs used: Féret 61 (Aït Bennasser), Deminguet 76 (Sankoh) Strasbourg (0) 0 Yellow card: Lala 55, Blayac 86 Subs used: Blayac 61 (Bahoken), Corgnet 76 (Salmier), Saadi 88 (Martin) Attendance: 16,464 Referee: Yohann Rouinsard ................................................................. Montpellier (1) 1 Scorers: I. Mbenza 7 Yellow card: Mukiele 27, Skhiri 60 Subs used: Pedro Mendes 62 (Roussillon), Ninga 62 (Sio), Sambia 72 (Mbenza) Olympique Lyonnais (0) 1 Scorers: M. Díaz 58 Yellow card: Marcelo 50, Depay 65 Subs used: Maolida 74 (Traoré), Cornet 78 (Depay), Ferri 85 (Aouar) Attendance: 15,160 Referee: Floris Aubin ................................................................. Olympique Marseille (0) 1 Scorers: F. Thauvin 90+5 Yellow card: Luiz Gustavo 4, Rami 55, Amavi 69 Subs used: Ocampos 65 (Sanson), Lopez 65 (Zambo Anguissa), Sakai 80 (Sarr) Nantes (1) 1 Scorers: L. Dubois 11 Yellow card: Dubois 35, Pallois 39, Andrei Girotto 87 Subs used: Iloki 46 (Kayembe), Touré 90 (Andrei Girotto) Referee: Aurélien Petit ................................................................. Friday, March 9 fixtures (CET/GMT) Strasbourg v Monaco (2045/1945)