UPDATE 8-Ligue 1 Summaries

Mar 12 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Sunday (start times are CET) Guingamp (1) 2 Scorers: C. Grenier 9pen, Marlon 83og Yellow card: Briand 40, Tabanou 61, Martins-Pereira 75 Subs used: Benezet 61 (É. Didot), Blas 67 (Deaux), N'Gbakoto 83 (Coco) Nice (1) 5 Scorers: A. Pléa 24, A. Pléa 47, A. Pléa 58, B. Srarfi 86, A. Pléa 90+2 Yellow card: Sacko 28 Subs used: Souquet 73 (Burner), Srarfi 79 (Saint-Maximin), Sarr 86 (Sacko) Attendance: 13,656 Referee: Bastien Dechepy ................................................................. Olympique Lyonnais (0) 1 Scorers: B. Traoré 63 Yellow card: Díaz 46 Subs used: Depay 66 (Maolida), Cornet 74 (Traoré), Tete 81 (Rafael) Caen (0) 0 Yellow card: Peeters 15 Subs used: Stavitski 73 (Bessat), Deminguet 74 (Rodelin), Bazile 79 (Peeters) Attendance: 39,530 Referee: Florent Batta ................................................................. Toulouse (1) 1 Scorers: N. Mubele 19 Yellow card: Issiaga Sylla 50, Gradel 79, Yago 86 Subs used: Yago 61 (Jullien), Jean 68 (Mubele), Durmaz 89 (Issiaga Sylla) Olympique Marseille (1) 2 Scorers: L. Ocampos 10, K. Mitroglou 78 Yellow card: Zambo Anguissa 43, Amavi 63, Payet 95 Subs used: Amavi 59 (Zambo Anguissa), Payet 72 (Sanson), Mitroglou 78 (Germain) Attendance: 26,320 Referee: Willy Delajod ................................................................. Wednesday, March 14 fixtures (CET/GMT) PSG v Angers SCO (1700/1600) Friday, March 16 fixtures (CET/GMT) Monaco v Lille (2045/1945)