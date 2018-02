UPDATE 7-Coupe de France Summaries

Feb 7 (OPTA) - Summaries for the Coupe de France on Wednesday (start times are CET) 8th Finals ................................................................. Metz (0) 4 Scorers: I. Niane 85, N. Roux 108 Subs used: Roux 56 (N'Guette), Cohade 60 (Jouffre), Rivière 68 (Boulaya) Caen (0) 5 Scorers: T. Stavitski 51, I. Diomandé 114 Red card: Bazile 84 Yellow card: Deminguet 96 Subs used: Crivelli 57 (Santini), Féret 61 (Aït Bennasser), Repas 97 (Deminguet) At full time: 1-1 After extra time: 2-2 Penalty shootout: 2-3 Referee: Frederic Bourgine Caen win 5-4 on penalties ................................................................. Lens (0) 1 Scorers: Cristian López 70 Yellow card: Cristian López 73 Subs used: Bayala 81 (Zoubir), Fortuné 87 (Marković) Troyes (0) 0 Yellow card: Confais 90, Traoré 92 Subs used: Confais 64 (Azamoum), Khaoui 72 (Nivet), Tinhan 77 (Pelé) Referee: Alexandre Perreau Niel ................................................................. Chambly (0) 1 Scorers: L. Doucouré 50 Yellow card: Jaques 71, Doucouré 84 Subs used: Popelard 53 (Hilaire), Lebon 62 (Popelard), Keyta 90 (Lebon) Granville (0) 0 Yellow card: Faye 31, Barbier 55, Beaulieu 85, Daoudou 95 Subs used: Sorin Cucu 86 (Barbier), N'Goma 87 (Theault) Referee: Mehdi Mokhtari ................................................................. Montpellier (1) 1 Scorers: J. Ikoné 22 Yellow card: Pedro Mendes 59 Subs used: Sio 67 (Ninga), Dolly 76 (Ikoné), Camara 88 (Mukiele) Olympique Lyonnais (2) 2 Scorers: M. Cornet 13, N. Fekir 27pen Yellow card: Ferri 57, Traoré 93 Subs used: NDombèlé 70 (Ferri), Aouar 84 (Depay), Díaz 90 (Cornet) Referee: Jeremy Stinat ................................................................. Thursday, February 8 fixtures (CET/GMT) Grenoble Foot 38 v Strasbourg (2100/2000)