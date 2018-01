UPDATE 7-Ligue 1 Summaries

Jan 14 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Saturday (start times are CET) Rennes (0) 0 Yellow card: André 35 Subs used: Brandon 40 (Khazri), Amalfitano 77 (Sarr), Zeffane 81 (Traoré) Olympique Marseille (2) 3 Scorers: V. Germain 35, M. Sanson 45, F. Thauvin 82 Yellow card: Luiz Gustavo 63, Sanson 65 Missed penalty: F. Thauvin 28 Subs used: Zambo Anguissa 68 (Payet), N'Jie 75 (Germain), Bedimo 85 (Sanson) Attendance: 23,700 Referee: Bastien Dechepy ................................................................. Caen (0) 0 Red card: Vercoutre 44 Yellow card: Djiku 36, Aït Bennasser 43, Da Silva 68 Subs used: Samba 46 (Kouakou), Bazile 65 (Mbengue) Lille (1) 1 Scorers: N. Pépé 43 Red card: Ballo 52 Yellow card: Thiago Maia 41, Benzia 62, Soumaré 69 Subs used: Soumaré 46 (Soumaoro), Mendyl 59 (Thiago Maia), Bissouma 83 (Ponce) Attendance: 18,283 Referee: Aurélien Petit ................................................................. Dijon (1) 1 Scorers: Júlio Tavares 1 Red card: Djilobodji 93 Yellow card: Jeannot 38, Balmont 65 Subs used: Saïd 66 (Sliti), Kwon Chang-Hoon 71 (Jeannot), Marié 82 (Sammaritano) Metz (0) 1 Scorers: N. Roux 89 Yellow card: Diagne 27, Selimovic 78 Subs used: Mandjeck 46 (Biševac), Miličević 55 (Palmieri), Roux 85 (Dossevi) Attendance: 10,668 Referee: Mehdi Mokhtari ................................................................. Montpellier (0) 0 Yellow card: Skhiri 30, Pedro Mendes 72, Aguilar 85, Hilton 89, Dolly 93 Subs used: Dolly 65 (Sio), Mbenza 65 (Ikoné), Lasne 82 (Píriz) Monaco (0) 0 Yellow card: Jorge 61 Subs used: Raggi 46 (Jemerson), Jovetić 64 (Rony Lopes), Diakhaby 71 (Baldé) Attendance: 14,643 Referee: Jérémie Pignard ................................................................. Nice (0) 1 Scorers: P. Lees Melou 66 Yellow card: Burner 37 Subs used: Balotelli 69 (Srarfi), Cyprien 84 (Seri), Jallet 94 (Saint-Maximin) Amiens SC (0) 0 Subs used: Manzala 69 (Bourgaud), N'Gosso 72 (Zungu), Bodmer 83 (Gakpé) Attendance: 17,340 Referee: Sylvain Palhies ................................................................. Troyes (0) 0 Yellow card: Vizcarrondo 39, Bellugou 59, Traoré 65, Deplagne 85 Missed penalty: S. Khaoui 12 Subs used: Vizcarrondo 10 (Hérelle), Grandsir 57 (Khaoui), Niane 77 (Nivet) Bordeaux (1) 1 Scorers: G. Laborde 15 Subs used: de Préville 75 (Laborde), Youssouf 85 (Malcom), Pellenard 94 (Sankhare) Attendance: 10,822 Referee: William Lavis ................................................................. Sunday, January 14 fixtures (CET/GMT) Saint-Étienne v Toulouse (1500/1400) Olympique Lyonnais v Angers SCO (1700/1600) Nantes v PSG (2100/2000) Tuesday, January 16 fixtures (CET/GMT) Bordeaux v Caen (1900/1800) Olympique Marseille v Strasbourg (1900/1800) Monaco v Nice (2100/2000) Wednesday, January 17 fixtures (CET/GMT) Amiens SC v Montpellier (1900/1800) Angers SCO v Troyes (1900/1800) Guingamp v Olympique Lyonnais (1900/1800) Lille v Rennes (1900/1800) Metz v Saint-Étienne (1900/1800) Toulouse v Nantes (1900/1800) PSG v Dijon (2100/2000)