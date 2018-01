UPDATE 7-Ligue 1 Summaries

Jan 15 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Sunday (start times are CET) Saint-Étienne (1) 2 Scorers: R. Berič 45pen, A. Dioussé 86 Yellow card: Gabriel Silva 47, Dabo 80 Subs used: Selnæs 11 (Pajot), Dioussé 57 (Hamouma), Monnet-Paquet 76 (Berič) Toulouse (0) 0 Yellow card: Gradel 38, Delort 44, Adou 92 Subs used: Jean 60 (Delort), Sanogo 69 (Imbula), Durmaz 76 (Somália) Attendance: 23,295 Referee: Floris Aubin ................................................................. Olympique Lyonnais (0) 1 Scorers: N. Fekir 47 Yellow card: Tousart 21, Rafael 53 Subs used: NDombèlé 71 (Depay), Gouiri 72 (Maolida) Angers SCO (1) 1 Scorers: K. Toko Ekambi 14pen Yellow card: Tait 36, Bamba 39, Fulgini 48 Subs used: Ketkeophomphone 63 (Capelle), Crivelli 71 (Fulgini), Puyo 79 (Mangani) Attendance: 36,691 Referee: Faouzi Benchabane ................................................................. Nantes (0) 0 Yellow card: Diego Carlos 29, Pallois 41 Subs used: Iloki 66 (Bammou), N'Gom 72 (Andrei Girotto), Thomasson 81 (Dubois) PSG (1) 1 Scorers: Á. Di María 12 Yellow card: Verratti 15, Dani Alves 60 Subs used: Meunier 68 (Cavani), Nkunku 80 (Á. Di María) Attendance: 34,486 Referee: Willy Delajod ................................................................. Tuesday, January 16 fixtures (CET/GMT) Bordeaux v Caen (1900/1800) Olympique Marseille v Strasbourg (1900/1800) Monaco v Nice (2100/2000) Wednesday, January 17 fixtures (CET/GMT) Amiens SC v Montpellier (1900/1800) Angers SCO v Troyes (1900/1800) Guingamp v Olympique Lyonnais (1900/1800) Lille v Rennes (1900/1800) Metz v Saint-Étienne (1900/1800) Toulouse v Nantes (1900/1800) PSG v Dijon (2100/2000) Friday, January 19 fixtures (CET/GMT) Caen v Olympique Marseille (2045/1945)