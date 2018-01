UPDATE 7-Ligue 1 Summaries

Jan 28 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Saturday (start times are CET) PSG (2) 4 Scorers: E. Cavani 11, Neymar 40pen, Á. Di María 70, Neymar 82 Yellow card: Cavani 12 Subs used: Marquinhos 46 (Thiago Silva), Pastore 67 (Draxler), Nkunku 77 (Rabiot) Montpellier (0) 0 Yellow card: Pedro Mendes 39, Skhiri 55 Subs used: Camara 64 (Sio), Ninga 64 (Mbenza), Dolly 77 (Mukiele) Attendance: 47,379 Referee: Alexandre Perreau Niel ................................................................. Angers SCO (1) 1 Scorers: P. Capelle 6 Yellow card: Pavlović 60 Subs used: Puyo 79 (Ketkeophomphone), Touré 86 (Capelle), Kanga 93 (Tait) Amiens SC (0) 0 Yellow card: Dibassy 37, Zungu 54, Adénon 90 Subs used: Manzala 18 (Gakpé), Fofana 71 (Zungu), Bodmer 75 (Konaté) Referee: Benjamin Lepaysant ................................................................. Guingamp (0) 0 Yellow card: Diallo 50, Ikoko 64 Subs used: Benezet 63 (N'Gbakoto), Thuram 63 (Salibur), Blas 77 (Deaux) Nantes (0) 3 Scorers: A. Thomasson 61, E. Sala 86pen, S. N'Gom 90+3 Yellow card: Diego Carlos 17, Krhin 30, Pallois 40 Subs used: Kačaniklić 56 (Bammou), Touré 75 (Krhin), N'Gom 85 (Rongier) Referee: Romain Lissorgue ................................................................. Metz (0) 2 Scorers: N. Roux 50, N. Roux 62 Yellow card: Diagne 33, Roux 51, Niakhate 57, Cohade 66 Subs used: Balliu 64 (Rivierez), Boulaya 76 (Mollet), Niane 88 (Roux) Nice (0) 1 Scorers: M. Balotelli 57 Red card: Lees Melou 38 Yellow card: Seri 15, Burner 31, Balotelli 47, Dante 79, Ganago 87 Missed penalty: M. Balotelli 57 Subs used: Tameze 75 (Mendy), Makengo 82 (Seri), Ganago 84 (Srarfi) Referee: Arnaud Baert ................................................................. Saint-Étienne (1) 2 Scorers: P. Ntep 35, J. Bamba 78 Yellow card: M'Vila 64, Gabriel Silva 90 Subs used: Hamouma 63 (Ntep), Bamba 63 (Monnet-Paquet), Selnæs 74 (M'Vila) Caen (1) 1 Scorers: R. Rodelin 11 Yellow card: Peeters 84 Subs used: Bazile 83 (Genevois), Nkololo 83 (Féret) Referee: Guillaume Paradis ................................................................. Toulouse (1) 1 Scorers: Y. Sanogo 11 Yellow card: Sangaré 47 Subs used: Delort 53 (Sanogo), Moubandje 81 (Durmaz), Michelin 83 (Jean) Troyes (0) 0 Red card: Giraudon 3 Yellow card: Gabriel 38, Vizcarrondo 43, Azamoum 87, Tinhan 92 Subs used: Gabriel 7 (Pelé), Grandsir 28 (Darbion), Tinhan 77 (Confais) Referee: Florent Batta ................................................................. Sunday, January 28 fixtures (CET/GMT) Lille v Strasbourg (1500/1400) Bordeaux v Olympique Lyonnais (1700/1600) Olympique Marseille v Monaco (2100/2000)