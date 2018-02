UPDATE 7-Ligue 1 Summaries

Feb 3 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Saturday (start times are CET) Lille (0) 0 Yellow card: Alonso 74 Subs used: Pépé 57 (Mendyl), Luiz Araujo 66 (Ponce), Thiago Maia 81 (Bissouma) PSG (1) 3 Scorers: Yuri 45+1, Neymar 77, G. Lo Celso 87 Yellow card: Verratti 56 Subs used: Diarra 64 (Pastore), Meunier 72 (Á. Di María), Nkunku 85 (Verratti) Attendance: 49,082 Referee: Guillaume Paradis ................................................................. Amiens SC (0) 0 Yellow card: Konaté 24, Adénon 54 Subs used: Bodmer 46 (Manzala), Bourgaud 63 (Mendoza), Gope-Fenepej 74 (Fofana) Saint-Étienne (0) 2 Scorers: M. Debuchy 62, R. Cabella 85 Yellow card: Bamba 57 Subs used: Hamouma 65 (Berič), Pajot 73 (Monnet-Paquet), Dioussé 81 (M'Vila) Attendance: 9,255 Referee: Stéphanie Frappart ................................................................. Montpellier (1) 2 Scorers: P. Lasne 42, I. Mbenza 71 Subs used: Sambia 36 (Cozza), Mbenza 68 (Dolly), Sio 82 (Camara) Angers SCO (1) 1 Scorers: K. Toko Ekambi 20pen Yellow card: Santamaria 5, Traoré 75 Subs used: Ketkeophomphone 60 (Tait), Fulgini 65 (Capelle), Kanga 77 (Oniangué) Attendance: 9,549 Referee: Cédric Dos Santos ................................................................. Nice (0) 0 Yellow card: Coly 52, Tameze 59 Subs used: Sacko 72 (Makengo), Ganago 72 (Mendy), Lusamba 86 (Tameze) Toulouse (0) 1 Scorers: M. Gradel 67 Yellow card: Sanogo 21, Michelin 60 Subs used: Toivonen 74 (Sanogo), Blin 82 (Imbula), Mubele 88 (Jean) Attendance: 17,231 Referee: Sylvain Palhies ................................................................. Strasbourg (0) 0 Yellow card: Grimm 25 Subs used: Blayac 54 (Grimm), Bahoken 70 (Nuno Da Costa) Bordeaux (1) 2 Scorers: Y. Sankhare 3, G. Laborde 53 Yellow card: Poundjé 5, Pablo 30, Sankhare 48, Braithwaite 91 Subs used: Baysse 67 (de Préville), Braithwaite 68 (Laborde), Kamano 82 (Malcom) Attendance: 24,662 Referee: William Lavis ................................................................. Sunday, February 4 fixtures (CET/GMT) Rennes v Guingamp (1500/1400) Caen v Nantes (1700/1600) Monaco v Olympique Lyonnais (2100/2000)