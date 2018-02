UPDATE 7-Ligue 1 Summaries

Feb 12 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Sunday (start times are CET) Strasbourg (0) 2 Scorers: J. Aholou 65, J. Blayac 69 Yellow card: Gonçalves 37, Martin 47 Subs used: Bakary Koné 9 (Mangane), Blayac 61 (Martin), Grimm 88 (Nuno Da Costa) Troyes (0) 1 Scorers: A. Niane 90+3 Yellow card: Bellugou 28, Hérelle 90 Subs used: Azamoum 54 (Bellugou), Tinhan 70 (Nivet), Ben Saada 84 (Khaoui) Attendance: 22,926 Referee: Eric Wattellier ................................................................. Nantes (1) 2 Scorers: E. Sala 16, E. Sala 71 Subs used: Kačaniklić 79 (Rongier), N'Gom 87 (Iloki), El Ghanassy 92 (Thomasson) Lille (0) 2 Scorers: L. Mothiba 67, N. Pépé 81 Yellow card: Benzia 43 Subs used: Pépé 57 (Benzia), Ponce 82 (Mothiba), Soumaré 87 (Thiago Mendes) Attendance: 22,655 Referee: Abdelatif Kherradji ................................................................. Olympique Lyonnais (0) 0 Yellow card: Traoré 58, Fekir 58 Subs used: Depay 46 (Díaz), Aouar 46 (Tousart), Gouiri 83 (NDombèlé) Rennes (1) 2 Scorers: W. Khazri 5, J. Lea Siliki 90+2 Yellow card: Traoré 7 Subs used: Mexer 88 (Sakho), Amalfitano 94 (Khazri), Zeffane 94 (Sarr) Attendance: 39,189 Referee: Romain Delpech ................................................................. Friday, February 16 fixtures (CET/GMT) Monaco v Dijon (2045/1945)