UPDATE 8-Ligue 1 Summaries

Feb 25 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Saturday (start times are CET) Toulouse (1) 3 Scorers: I. Sangaré 24, A. Delort 78pen, Y. Sanogo 87 Yellow card: Delort 85 Subs used: Delort 63 (Mubele), Blin 63 (Issiaga Sylla), Jean 78 (Imbula) Monaco (1) 3 Scorers: Rony Lopes 8, Rony Lopes 47, S. Jovetić 72 Yellow card: Lemar 83, Fabinho 91, Jovetić 92 Subs used: Jovetić 42 (Baldé), Ghezzal 46 (Tielemans), Diakhaby 89 (Rony Lopes) Attendance: 13,184 Referee: Remi Landry ................................................................. Dijon (1) 2 Scorers: D. Da Silva 24og, Júlio Tavares 70pen Yellow card: Balmont 11 Subs used: Sammaritano 71 (Balmont), Sliti 71 (Saïd), Jeannot 90 (Júlio Tavares) Caen (0) 0 Yellow card: Da Silva 33, Santini 45, Féret 70, Guilbert 89 Subs used: Stavitski 61 (Da Silva), Bazile 62 (Santini), Sankoh 85 (Féret) Attendance: 10,524 Referee: Faouzi Benchabane ................................................................. Guingamp (1) 2 Scorers: L. Deaux 22, L. Deaux 86 Yellow card: N'Gbakoto 31, Salibur 75, Ikoko 77 Subs used: Benezet 61 (Phiri), Blas 70 (N'Gbakoto), Diallo 84 (Grenier) Metz (1) 2 Scorers: F. Mollet 6pen, N. Roux 56 Yellow card: Balliu 20, Mandjeck 45, Selimovic 68, Dossevi 83 Subs used: Rivière 42 (Mollet), Boulaya 56 (Miličević) Attendance: 14,447 Referee: Mehdi Mokhtari ................................................................. Lille (0) 1 Scorers: N. Pépé 88 Subs used: Bissouma 72 (Thiago Mendes), Faraj 84 (Mothiba), Ponce 86 (Thiago Maia) Angers SCO (0) 2 Scorers: K. Toko Ekambi 73, K. Toko Ekambi 89 Yellow card: Mangani 80, Capelle 82 Subs used: Capelle 76 (Reine-Adélaïde), Fulgini 84 (Tait), Guillaume 92 (Toko Ekambi) Attendance: 28,629 Referee: Sylvain Palhies ................................................................. Nantes (0) 0 Yellow card: Andrei Girotto 11, Pallois 61 Subs used: El Ghanassy 46 (Thomasson), Kayembe 61 (Touré), Nakoulma 74 (N'Gom) Amiens SC (1) 1 Scorers: G. Kakuta 45+1 Yellow card: Monconduit 38, Kakuta 67 Subs used: Bourgaud 77 (Gakpé), Manzala 85 (Mendoza), El Hajjam 87 (Kakuta) Attendance: 18,830 Referee: Stéphanie Frappart ................................................................. Rennes (0) 2 Scorers: W. Khazri 47pen, S. Prcić 72 Yellow card: Sarr 56, Prcić 57, André 78 Subs used: Sakho 64 (Gourcuff), Bourigeaud 64 (Hunou), Bensebaini 76 (Gnagnon) Troyes (0) 0 Red card: Traoré 95 Yellow card: Bellugou 43 Subs used: Khaoui 69 (Azamoum), Mbeumo 69 (Pelé), Ben Saada 77 (Suk Hyun-Jun) Attendance: 17,536 Referee: Alexandre Perreau Niel ................................................................. Sunday, February 25 fixtures (CET/GMT) Bordeaux v Nice (1500/1400) Olympique Lyonnais v Saint-Étienne (1700/1600) PSG v Olympique Marseille (2100/2000)