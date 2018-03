UPDATE 8-Ligue 1 Summaries

Mar 3 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Saturday (start times are CET) Troyes (0) 0 Yellow card: Suk Hyun-Jun 36, Azamoum 55, Zelazny 78 Subs used: Khaoui 56 (Suk Hyun-Jun), Nivet 73 (Azamoum), Ben Saada 82 (Walter) PSG (0) 2 Scorers: Á. Di María 47, C. Nkunku 77 Yellow card: Diarra 67 Subs used: Dani Alves 57 (Á. Di María), Motta 61 (Rabiot), Weah 79 (Lo Celso) Attendance: 20,006 Referee: Romain Delpech ................................................................. Amiens SC (0) 0 Yellow card: Traoré 14, Ielsch 39 Subs used: Konaté 63 (Traoré), Bourgaud 70 (Gakpé), Danilo Avelar 80 (Manzala) Rennes (1) 2 Scorers: W. Khazri 41, I. Sarr 86 Yellow card: Lea Siliki 2, Khazri 78, Traoré 92 Subs used: Bourigeaud 60 (Hunou), Sarr 70 (Lea Siliki), Amalfitano 89 (Khazri) Attendance: 10,241 Referee: Cédric Dos Santos ................................................................. Angers SCO (1) 3 Scorers: F. Tait 1, K. Toko Ekambi 89, I. Traoré 90+4 Yellow card: Sunu 83 Subs used: Sunu 62 (Reine-Adélaïde), Puyo 85 (Santamaría), Coulibaly 88 (Capelle) Guingamp (0) 0 Yellow card: É. Didot 6 Subs used: Benezet 46 (É. Didot), N'Gbakoto 67 (Salibur), Diallo 80 (Deaux) Attendance: 9,842 Referee: Romain Lissorgue ................................................................. Metz (1) 1 Scorers: N. Roux 32 Red card: Palmieri 42 Subs used: Lempereur 45 (Miličević), Niane 80 (Roux), N'Guette 88 (Rivière) Toulouse (0) 1 Scorers: K. Amian 84 Yellow card: Jean 18, Moubandje 44, Toivonen 87, Durmaz 92 Subs used: Toivonen 55 (Blin), Durmaz 55 (Jean), Mubele 75 (Cahuzac) Attendance: 11,287 Referee: William Lavis ................................................................. Saint-Étienne (1) 2 Scorers: R. Berič 45+1, R. Berič 61 Missed penalty: R. Berič 35 Subs used: Monnet-Paquet 64 (Bamba), Vágner 69 (Hamouma), Hernani 78 (Selnæs) Dijon (1) 2 Scorers: Júlio Tavares 32, W. Saïd 55 Yellow card: Djilobodji 38, Amalfitano 53, Lautoa 73, Júlio Tavares 89 Subs used: Balmont 17 (Abeid), Sammaritano 66 (Sliti), Kwon Chang-Hoon 74 (Saïd) Attendance: 25,150 Referee: Arnaud Baert ................................................................. Sunday, March 4 fixtures (CET/GMT) Caen v Strasbourg (1500/1400) Montpellier v Olympique Lyonnais (1700/1600) Olympique Marseille v Nantes (2100/2000)