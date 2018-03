UPDATE 2-Ligue 1 Top Scorers

Mar 3 (OPTA) - Top Scorers in the Ligue 1 on Friday 1 E. Cavani (Paris Saint-Germain) 24 2 Neymar (Paris Saint-Germain) 19 3 R. Falcao (Monaco) 17 4 N. Fekir (Lyon) 16 5 M. Díaz (Lyon) 15 F. Thauvin (Marseille) 6 M. Balotelli (Nice) 14 7 K. Toko Ekambi (Angers) 13 8 E. Sala (Nantes) 11 9 K. Mbappé (Paris Saint-Germain) 10 N. Roux (Metz) Júlio Tavares (Dijon) 10 M. Depay (Lyon) 9 11 K. Baldé (Monaco) 8 W. Khazri (Stade Rennais) Rony Lopes (Monaco) N. Pépé (Lille OSC Métropole) M. Sanson (Marseille) I. Santini (Caen) Malcom (Bordeaux)