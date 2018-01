UPDATE 2-Ligue 1 Top Scorers

Jan 13 (OPTA) - Top Scorers in the Ligue 1 on Friday 1 E. Cavani (Paris Saint-Germain) 19 2 R. Falcao (AS Monaco) 15 3 M. Díaz (Olympique Lyonnais) 13 N. Fekir (Olympique Lyonnais) 4 Neymar (Paris Saint-Germain) 11 5 M. Balotelli (OGC Nice Côte d'Azur) 10 6 K. Toko Ekambi (Angers Sporting Club de l'Ouest) 9 7 M. Depay (Olympique Lyonnais) 8 K. Mbappé (Paris Saint-Germain) F. Thauvin (Olympique de Marseille) 8 E. Sala (FC Nantes) 7 Malcom (FC Girondins de Bordeaux) 9 J. Briand (En Avant Guingamp) 6 W. Khazri (Stade Rennais) L. Ocampos (Olympique de Marseille) I. Santini (Stade Malherbe Caen) 10 K. Baldé (AS Monaco) 5 J. Bamba (AS Saint-Étienne) Luiz Gustavo (Olympique de Marseille) Kwon Chang-Hoon (DijonO) N. Mubele (Stade Rennais) C. N'Jie (Olympique de Marseille) A. Pléa (OGC Nice Côte d'Azur) N. Roux (FC Metz) W. Saïd (DijonO) M. Sanson (Olympique de Marseille) Suk Hyun-Jun (Espérance Sportive Troyes Aube Champagne)