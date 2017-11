UPDATE 5-Soccer-Ligue 1 top scorers

Nov 18 (Gracenote) - Top scorers of the Ligue 1 on Saturday 15 Edinson Cavani (Paris St Germain) 13 Radamel Falcao (Monaco) 11 Nabil Fekir (Olympique Lyon) 9 Mariano (Olympique Lyon) 7 Neymar (Paris St Germain) 6 Mario Balotelli (Nice) Memphis Depay (Olympique Lyon) 5 Karl Toko Ekambi (Angers SCO) Jonathan Bamba (St Etienne) Malcom (Girondins Bordeaux) Clinton Njie (Olympique Marseille) Florian Thauvin (Olympique Marseille) 4 Kylian Mbappe (Paris St Germain) Julio Tavares (Dijon FCO) Mustapha Diallo (En Avant de Guingamp) Younousse Sankhare (Girondins Bordeaux) Lucas Ocampos (Olympique Marseille) Morgan Sanson (Olympique Marseille) Benjamin Bourigeaud (Stade Rennes)