UPDATE 6-Soccer-Ligue 1 top scorers

Dec 20 (Gracenote) - Top scorers of the Ligue 1 on Wednesday 19 Edinson Cavani (Paris St Germain) 15 Radamel Falcao (Monaco) 13 Nabil Fekir (Olympique Lyon) Mariano (Olympique Lyon) 11 Neymar (Paris St Germain) 10 Mario Balotelli (Nice) 9 Karl Toko Ekambi (Angers SCO) 8 Kylian Mbappe (Paris St Germain) Florian Thauvin (Olympique Marseille) Memphis Depay (Olympique Lyon) 7 Emiliano Sala (Nantes) Malcom (Girondins Bordeaux) 6 Jimmy Briand (En Avant de Guingamp) Lucas Ocampos (Olympique Marseille) Ivan Santini (Caen) Wahbi Khazri (Stade Rennes)