Friendlies Summaries

Jan 14 (OPTA) - Summaries for the Friendlies on Sunday (start times are GMT) Friendlies 1 ................................................................. Indonesia (1) 1 Scorers: I. Armaiyn 29 Yellow card: Pradana 49, Pranata 65 Subs used: Dimas 57 (Septian David Maulana), Abdurrauf 64 (Pradana), Solossa 67 (Armaiyn), Adsit 77 (Gede), Vermansyah 79 (Hargianto), Vikri 84 (Haay) Iceland (1) 4 Scorers: Albert Gudmundsson 45+2, A. Smárason 59, Albert Gudmundsson 66pen, Albert Gudmundsson 72 Subs used: Albert Gudmundsson 27 (Traustason), Hilmar Halldórsson 46 (Ó. Skúlason), Ómarsson 46 (Eyjólfsson), Karlsson 46 (Bjarnason), Jonsson 68 (Friðjónsson), Haraldsson 76 (Kristján Finnbogason) Attendance: 36,220 Referee: Yudai Yamamoto .................................................................