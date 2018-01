Friendlies Summaries

Jan 27 (OPTA) - Summaries for the Friendlies on Saturday (start times are GMT) Friendlies 1 ................................................................. Korea Republic (0) 1 Scorers: Kim Shin-Wook 67 Subs used: Kim Shin-Wook 46 (Lee Seung-Ki), Jang Hyun-Soo 46 (Kim Young-Gwon), Lee Jae-Sung 46 (Ko Yo-Han), Son Joon-Ho 65 (Kim Seong-Jun), Lee Keun-Ho 72 (Jin Sung-Wook), Lee Chang-Min 72 (Kim Seung-Dae) Moldova (0) 0 Yellow card: Ambros 78 Subs used: Calancea 46 (Cebanu), Racu 46 (Rogac), Spătaru 61 (Plătică), Ivanov 61 (Paireli), Taras 77 (Cojocari), Ambros 77 (Damaşcan) Attendance: 1,000 Referee: Bahattin Şimşek ................................................................. Monday, January 29 fixtures (GMT) United States v Bosnia-Herzegovina (0230) Tuesday, January 30 fixtures (GMT) Korea Republic v Jamaica (1100) Azerbaijan v Moldova (1600) Thursday, February 1 fixtures (GMT) Mexico v Bosnia-Herzegovina (0130)