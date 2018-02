UPDATE 2-Friendlies Summaries

Feb 26 (OPTA) - Summaries for the Friendlies on Monday (start times are GMT) Friendlies 1 ................................................................. Saudi Arabia (1) 3 Scorers: Omar Hawsawi 10, Taisir Al Jassim 57, Mohanad Aseri 88 Subs used: Ibrahim Ghaleb 46 (Abdullah Alkhaibari), Mohammed Al Kuwaykibi 46 (Salman Al Moasher), Mohammed Kanoo 46 (Hussain Al Mogahwi), Motaz Hawsawi 69 (Osama Hawsawi), Abdul Wahab Jafar 75 (Taisir Al Jassim), Mohanad Aseri 81 (Mohammad Al Sahlawi) Moldova (0) 0 Yellow card: Jardan 45 Subs used: Rogac 46 (Bogdan), Ambros 46 (Spătaru), Paireli 56 (Damaşcan), Raţă 65 (Paşcenco), Vremea 70 (Boiciuc), Macriţchii 82 (Plătică) Attendance: 5,000 Referee: Mohammed Al Owais ................................................................. Wednesday, February 28 fixtures (GMT) Iraq v Saudi Arabia (1600)