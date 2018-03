UPDATE 2-Friendlies Summaries

Feb 28 (OPTA) - Summaries for the Friendlies on Wednesday (start times are GMT) Friendlies 1 ................................................................. Iraq (1) 4 Scorers: Saeed Al Yami 21og, Emad Mohsin 47, Muhanad Ali 51, Muhanad Ali 73 Subs used: Waleed Salim 5 (Aymen Hussein), Karrar Mohammed 69 (Hussein Ali), Ali Husni 79 (Muhanad Ali), Yaser Kasim 81 (Mahdi Kamil), Mustafa Mohammad Jaber 84 (Alaa Ali Mhawi), Ahmed Abdulridha 89 (Ali Faez Atiyah) Saudi Arabia (0) 1 Scorers: Hassan Muath Fallatah 57 Subs used: Saeed Al Mowalad 46 (Abdullah Al Zoari), Nasser Al Shamrani 55 (Mohammad Al Shalhoub), Abdulquddus Atiah 55 (Waleed Abdullah), Mohammed Jahfali 56 (Saeed Al Yami), Mohammed Abusabaan 69 (Ibrahim Ghaleb), Waleed Bakshween 74 (Ahmed Al Fraidi) Attendance: 65,000 Referee: Ammar Ali Abdulla Jumaa Al Junaibi .................................................................