UPDATE 3-Friendlies Summaries

Feb 3 (OPTA) - Summaries for the Friendlies on Saturday (start times are GMT) Friendlies 1 ................................................................. Korea Republic (1) 1 Scorers: Kim Shin-Wook 33 Subs used: Kim Seong-Jun 67 (Jung Woo-Young), Hong Chul 67 (Kim Jin-Su), Kim Tae-Hwan 89 (Ko Yo-Han), Jin Sung-Wook 89 (Lee Seung-Ki), Kim Seung-Dae 89 (Lee Keun-Ho), Son Joon-Ho 89 (Lee Chan-Dong) Latvia (0) 0 Subs used: Fjodorovs 46 (Gauračs), Emsis 63 (Torres), Ivanovs 76 (Indrāns), Stuglis 78 (Kazačoks) Attendance: 100 Referee: Ali Şansalan .................................................................