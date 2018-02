UPDATE 4-Friendlies Summaries

Jan 30 (OPTA) - Summaries for the Friendlies on Tuesday (start times are GMT) Friendlies 1 ................................................................. Korea Republic (0) 2 Scorers: Kim Shin-Wook 55, Kim Shin-Wook 63 Yellow card: Kim Jin-Su 79 Subs used: Kim Seong-Jun 46 (Son Joon-Ho), Kim Seung-Dae 46 (Lee Chang-Min), Lee Seung-Ki 82 (Jung Woo-Young), Kim Min-Jae 82 (Lee Keun-Ho), Jung Seung-Hyeon 83 (Yun Young-Sun) Jamaica (1) 2 Scorers: D. Kelly 4, M. Foster 72 Yellow card: Kelly 40, Francis 49 Subs used: Hardware 57 (Morris), Foster 57 (East), Paul 83 (Knight), Lawes 83 (Lawrence), Shaw 83 (Williams) Attendance: 100 Referee: Koray Gençerler ................................................................. Friendlies 2 ................................................................. Azerbaijan (0) 0 Moldova (0) 0 ................................................................. Thursday, February 1 fixtures (GMT) Mexico v Bosnia-Herzegovina (0200) Friday, February 2 fixtures (GMT) Azerbaijan v Kosovo (1500) (cancelled) Azerbaijan v Georgia (1600) (cancelled) Saturday, February 3 fixtures (GMT) Korea Republic v Latvia (1430)