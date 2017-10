Soccer-German Cup 1st round fixtures

Aug 7 (Gracenote) - Fixtures from the German Cup 1st Round matches on Monday 1st Round Friday, August 11 (GMT) TuS Koblenz(IV) v Dynamo Dresden(II) (1700) Holstein Kiel(II) v Eintracht Braunschweig(II) (1845) Karlsruhe SC(III) v Bayer 04 Leverkusen (1845) Rot-Weiss Essen(IV) v Borussia Moenchengladbach (1845) 1st Round Saturday, August 12 (GMT) 1. FC Rielasingen-Arlen (VI) v Borussia Dortmund (1330) Chemnitzer FC(III) v FC Bayern Munich (1330) Germania Halberstadt(IV) v Freiburg (1330) Leher TS (V) v Cologne (1330) Lueneburger SK Hansa(IV) v Mainz (1330) Unterhaching(III) v 1. FC Heidenheim(II) (1330) SV Eichede (V) v Kaiserslautern(II) (1330) TuS Erndtebrueck(IV) v Eintracht Frankfurt (1330) Arminia Bielefeld(II) v Fortuna Duesseldorf(II) (1630) Jahn Regensburg(II) v SV Darmstadt 98(II) (1630) Rot-Weiss Erfurt(III) v TSG 1899 Hoffenheim (1630) FC Wuerzburger Kickers(III) v Werder Bremen (1845) 1st Round Sunday, August 13 (GMT) Saarbrucken(IV) v Union Berlin(II) (1330) 1. FC Schweinfurt 05(IV) v SV Sandhausen(II) (1330) TSV 1860 Munich(IV) v FC Ingolstadt 04(II) (1330) Bonner SC(IV) v Hanover 96 (1330) Eintracht Norderstedt(IV) v VfL Wolfsburg (1330) FC Noettingen (V) v VfL Bochum(II) (1330) Spfr. Dorfmerkingen (VI) v RB Leipzig (1330) SV Morlautern (V) v Greuther Fuerth(II) (1330) Osnabrueck(III) v Hamburg SV (1330) 1. FC Magdeburg(III) v FC Augsburg (1630) Energie Cottbus(IV) v VfB Stuttgart (1630) SV Wehen Wiesbaden(III) v FC Erzgebirge Aue(II) (1630) 1st Round Monday, August 14 (GMT) BFC Dynamo(IV) v FC Schalke 04 (1630) MSV Duisburg(II) v Nuremberg(II) (1630) SC Paderborn(III) v FC St. Pauli(II) (1630) Hansa Rostock(III) v Hertha Berlin (1845)