UPDATE 3-Soccer-German Cup last 16 results

Dec 20 (Gracenote) - Results from the German Cup Last 16 matches on Wednesday Last 16 Wednesday, December 20 1. FC Heidenheim (II) - Eintracht Frankfurt 1-2 (halftime: 0-0, 90 mins: 0-0) AET FC Bayern Munich - Borussia Dortmund 2-1 (halftime: 2-0) Borussia Moenchengladbach - Bayer 04 Leverkusen 0-1 (halftime: 0-0) Werder Bremen - Freiburg 3-2 (halftime: 2-1) Tuesday, December 19 Nuremberg (II) - VfL Wolfsburg 0-2 (halftime: 0-0, 90 mins: 0-0) AET FC Schalke 04 - Cologne 1-0 (halftime: 0-0) Mainz - VfB Stuttgart 3-1 (halftime: 0-1) SC Paderborn (III) - FC Ingolstadt 04 (II) 1-0 (halftime: 0-0)