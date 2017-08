Aug 5 (Gracenote) - Summary from the DFL-Supercup Final match on Saturday Borussia Dortmund 2 Christian Pulisic 12, Pierre-Emerick Aubameyang 71 FC Bayern Munich 2 Robert Lewandowski 18, Roman Buerki 88og Halftime: 1-1;Attendance: 81,360 Penalty Shootout: 4-5 - - -