Feb 6 (OPTA) - Results and fixtures for the DFB Pokal on Tuesday (start times are CET) Quarter-finals --------------------------------------------------- Paderborn (0) 0 Bayern München (3) 6 Bayer Leverkusen (1) 4 Werder Bremen (2) 2 .... full-time: 2-2 extra-time: 4-2 Wednesday, February 7 fixtures (CET/GMT) Eintracht Frankfurt v Mainz 05 (1830/1730) Schalke 04 v Wolfsburg (2045/1945)