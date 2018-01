Bundesliga Standings

Jan 26 (OPTA) - Standings for the Bundesliga on Friday P W D L F A Pts 1 Bayern München 19 15 2 2 44 14 47 2 Frankfurt 20 9 6 5 26 20 33 3 Leverkusen 19 8 7 4 39 27 31 4 Schalke 04 19 8 7 4 30 25 31 ................................................ 5 Leipzig 19 9 4 6 31 28 31 ................................................ 6 M'gladbach 20 9 4 7 30 32 31 ................................................ 7 Dortmund 19 8 6 5 40 25 30 ................................................ 8 Augsburg 19 7 6 6 28 25 27 9 Hoffenheim 19 7 6 6 29 27 27 10 Hannover 19 7 6 6 28 29 27 11 Hertha BSC 19 6 7 6 27 27 25 12 Freiburg 19 5 8 6 20 33 23 13 Wolfsburg 19 3 11 5 22 24 20 14 Stuttgart 19 6 2 11 16 24 20 15 Mainz 05 19 5 5 9 24 33 20 ................................................ 16 Bremen 19 3 7 9 16 25 16 ................................................ 17 Hamburg 19 4 3 12 15 28 15 18 Köln 19 3 3 13 14 33 12 1-4: Champions League 5: Europa League 6: Europa League preliminary round 7: Europa League depending on domestic cup 16: Relegation play-off 17-18: Relegation