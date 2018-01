Bundesliga Summaries

Jan 12 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Friday (start times are CET) Bayer Leverkusen (0) 1 Scorers: K. Volland 70 Yellow card: Volland 10, Bellarabi 15 Subs used: Henrichs 60 (Bellarabi), Alario 65 (Kohr), Mehmedi 77 (Brandt) Bayern München (1) 3 Scorers: Javi Martínez 32, F. Ribéry 59, J. Rodríguez 90+1 Yellow card: Müller 27, Rafinha 42 Subs used: Coman 65 (Robben), Wagner 79 (Ribéry), Tolisso 92 (Müller) Attendance: 30,210 Referee: Marcel Pelgrim ................................................................. Saturday, January 13 fixtures (CET/GMT) Werder Bremen v Hoffenheim (1530/1430) Eintracht Frankfurt v Freiburg (1530/1430) Augsburg v Hamburger SV (1530/1430) Hannover 96 v Mainz 05 (1530/1430) Stuttgart v Hertha BSC (1530/1430) RB Leipzig v Schalke 04 (1830/1730) Sunday, January 14 fixtures (CET/GMT) Köln v Borussia M'gladbach (1530/1430) Borussia Dortmund v Wolfsburg (1800/1700)