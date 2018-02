UPDATE 2-Bundesliga Summaries

Feb 17 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Friday (start times are CET) Hertha BSC (0) 0 Subs used: Selke 16 (Ibišević), Weiser 56 (Skjelbred), Leckie 73 (Kalou) Mainz 05 (1) 2 Scorers: R. Quaison 40, R. Quaison 65 Yellow card: Balogun 63, Latza 87, Gbamin 92 Subs used: Muto 68 (Quaison), De Blasis 85 (Serdar), Ujah 89 (Berggreen) Attendance: 30,908 Referee: Thomas Gorniak ................................................................. Saturday, February 17 fixtures (CET/GMT) Köln v Hannover 96 (1530/1430) Freiburg v Werder Bremen (1530/1430) Hamburger SV v Bayer Leverkusen (1530/1430) Wolfsburg v Bayern München (1530/1430) Schalke 04 v Hoffenheim (1830/1730) Sunday, February 18 fixtures (CET/GMT) Augsburg v Stuttgart (1530/1430) Borussia M'gladbach v Borussia Dortmund (1800/1700) Monday, February 19 fixtures (CET/GMT) Eintracht Frankfurt v RB Leipzig (2030/1930)