Bundesliga Summaries

Feb 18 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Saturday (start times are CET) Köln (1) 1 Scorers: Y. Ōsako 29 Yellow card: Terodde 35, Risse 96 Subs used: Zoller 61 (Terodde), Koziello 70 (Jojić), Pizarro 85 (Özcan) Hannover 96 (1) 1 Scorers: N. Füllkrug 37 Yellow card: Elez 50, Korb 54, Sané 59 Subs used: Karaman 65 (Korb), Harnik 71 (Klaus), Hübner 90 (Fossum) Attendance: 48,400 Referee: Sascha Thielert ................................................................. Freiburg (1) 1 Scorers: N. Petersen 24pen Yellow card: Abrashi 35, Haberer 52 Missed penalty: J. Haberer 88 Subs used: Kleindienst 69 (Terrazzino), Kath 77 (Höler), Kübler 85 (Stenzel) Werder Bremen (0) 0 Yellow card: Veljkovic 87, Delaney 89 Subs used: Belfodil 64 (Eggestein), Rashica 74 (Jóhannsson), Gondorf 77 (Bargfrede) Attendance: 24,000 Referee: Martin Thomsen ................................................................. Hamburger SV (0) 1 Scorers: A. Hahn 70 Yellow card: Mavraj 11, Salihović 77 Subs used: Hahn 46 (Mavraj), Wood 54 (Arp), Hunt 79 (Salihović) Bayer Leverkusen (1) 2 Scorers: L. Bailey 40, K. Havertz 50 Yellow card: Retsos 53, Aránguiz 87 Subs used: Henrichs 16 (Wendell), Alario 73 (Brandt), Baumgartlinger 88 (Havertz) Attendance: 45,691 Referee: Alexander Sather ................................................................. Wolfsburg (1) 1 Scorers: D. Didavi 8 Yellow card: Jung 11, Steffen 54, Arnold 80, Itter 90 Subs used: William 78 (Jung), Osimhen 84 (Steffen), Dimata 92 (Mallı) Bayern München (0) 2 Scorers: S. Wagner 64, R. Lewandowski 90+1pen Yellow card: Thiago Alcântara 29, Ribéry 37, Müller 93 Missed penalty: A. Robben 55 Subs used: Müller 62 (Thiago Alcântara), Alaba 66 (Ribéry), Lewandowski 79 (Wagner) Attendance: 30,000 Referee: Lasse Koslowski ................................................................. Schalke 04 (2) 2 Scorers: T. Kehrer 11, B. Embolo 28 Yellow card: Goretzka 69, Burgstaller 93 Subs used: Pjaca 75 (Di Santo), Harit 83 (Embolo), Oczipka 96 (Schöpf) Hoffenheim (0) 1 Scorers: A. Kramarić 78 Yellow card: Schulz 13, Bičakčić 42, Vogt 55, Grillitsch 77, Kadeřábek 94, Hübner 96 Subs used: Zuber 52 (Schulz), Zulj 58 (Bičakčić), Rupp 67 (Amiri) Attendance: 60,741 Referee: Guido Kleve ................................................................. Augsburg (15:30) Stuttgart ................................................................. Borussia M'gladbach (18:00) Borussia Dortmund ................................................................. Monday, February 19 fixtures (CET/GMT) Eintracht Frankfurt v RB Leipzig (2030/1930) Friday, February 23 fixtures (CET/GMT) Mainz 05 v Wolfsburg (2030/1930)