Bundesliga Summaries

Feb 19 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Monday (start times are CET) Eintracht Frankfurt (2) 2 Scorers: T. Chandler 22, K. Boateng 26 Yellow card: Rebić 33, Wolf 38, Hasebe 47, Chandler 64, Boateng 65, Falette 75 Subs used: Fernandes 68 (Boateng), Jović 80 (Rebić), Gaćinović 83 (Wolf) RB Leipzig (1) 1 Scorers: J. Augustin 13 Yellow card: Orban 51, Klostermann 81 Subs used: Poulsen 46 (Demme), Forsberg 61 (Keïta), Werner 76 (Lookman) Attendance: 45,100 Referee: Timo Gerach ................................................................. Friday, February 23 fixtures (CET/GMT) Mainz 05 v Wolfsburg (2030/1930) Saturday, February 24 fixtures (CET/GMT) Bayern München v Hertha BSC (1530/1430) Hoffenheim v Freiburg (1530/1430) Hannover 96 v Borussia M'gladbach (1530/1430) Stuttgart v Eintracht Frankfurt (1530/1430) Werder Bremen v Hamburger SV (1830/1730)