UPDATE 2-Bundesliga Summaries

Jan 22 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Sunday (start times are CET) Bayern München (1) 4 Scorers: T. Müller 41, R. Lewandowski 63, R. Lewandowski 76, T. Müller 84 Subs used: Vidal 58 (Javi Martínez), Coman 58 (Robben), Wagner 77 (Lewandowski) Werder Bremen (1) 2 Scorers: J. Gondorf 25 Yellow card: Bauer 5, Bargfrede 65 Subs used: Gebre Selassie 46 (Bauer), Kainz 73 (Gondorf), Belfodil 80 (Bargfrede) Attendance: 75,000 Referee: Dominik Schaal ................................................................. Schalke 04 (1) 1 Scorers: M. Pjaca 16 Yellow card: Schöpf 58, Naldo 81 Subs used: Embolo 56 (Pjaca), McKennie 63 (Goretzka), Stambouli 83 (McKennie) Hannover 96 (0) 1 Scorers: N. Füllkrug 86 Yellow card: Korb 10 Subs used: Harnik 69 (Korb), Karaman 80 (Schwegler), Benschop 85 (Ostrzolek) Attendance: 60,650 Referee: Marcel Pelgrim ................................................................. Friday, January 26 fixtures (CET/GMT) Eintracht Frankfurt v Borussia M'gladbach (2030/1930)