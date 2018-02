UPDATE 2-Bundesliga Summaries

Feb 4 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Sunday (start times are CET) Augsburg (1) 3 Scorers: Koo Ja-Cheol 19, M. Gregoritsch 76, M. Richter 89 Yellow card: Framberger 56 Subs used: Richter 71 (Morávek), Schmid 82 (Heller) Eintracht Frankfurt (0) 0 Yellow card: Falette 27 Subs used: Fernandes 52 (Gaćinović), Fabián 67 (Boateng), da Costa 82 (Haller) Attendance: 27,188 Referee: Daniel Schlager ................................................................. Hamburger SV (0) 1 Scorers: F. Kostić 86 Yellow card: Papadopoulos 63 Subs used: Ito 46 (Diekmeier), Arp 57 (Hunt), Salihović 81 (Ekdal) Hannover 96 (1) 1 Scorers: I. Fossum 37 Yellow card: Ostrzolek 85 Subs used: Harnik 76 (Klaus), Bakalorz 84 (Bebou), Karaman 92 (Schwegler) Attendance: 46,016 Referee: Christof Günsch ................................................................. Friday, February 9 fixtures (CET/GMT) RB Leipzig v Augsburg (2030/1930)