UPDATE 2-Bundesliga Summaries

Feb 11 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Sunday (start times are CET) Stuttgart (1) 1 Scorers: D. Ginczek 5 Yellow card: Baumgartl 48 Subs used: Badstuber 66 (Thommy), Mangala 66 (Aogo), Kamiński 90 (Ascacíbar) Borussia M'gladbach (0) 0 Subs used: Raffael 46 (Grifo), Drmic 63 (Zakaria), Bobadilla 76 (Hofmann) Attendance: 53,296 Referee: Patrick Alt ................................................................. Werder Bremen (2) 3 Scorers: L. Augustinsson 4, F. Kainz 40, F. Kainz 72 Yellow card: Augustinsson 42 Subs used: Delaney 57 (Bargfrede), Gondorf 65 (Jóhannsson), Bauer 89 (Junuzović) Wolfsburg (0) 1 Scorers: P. Verhaegh 49 Yellow card: Guilavogui 34, Bruma 92, Arnold 93, Steffen 93, Verhaegh 94 Missed penalty: P. Verhaegh 49 Subs used: Origi 69 (Guilavogui), Steffen 69 (Brekalo), Dimata 78 (Mehmedi) Attendance: 38,062 Referee: Frederick Assmuth ................................................................. Friday, February 16 fixtures (CET/GMT) Hertha BSC v Mainz 05 (2030/1930)