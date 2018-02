UPDATE 2-Bundesliga Summaries

Feb 18 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Sunday (start times are CET) Augsburg (0) 0 Yellow card: Danso 26, Khedira 50, Baier 73, Framberger 77 Subs used: Morávek 58 (Heller), Córdova 58 (Danso), Schmid 79 (Framberger) Stuttgart (1) 1 Scorers: M. Gómez 27 Yellow card: Zieler 38 Subs used: Aogo 69 (Thommy), Özcan 89 (Ginczek), Kamiński 91 (Ascacíbar) Attendance: 30,007 Referee: Johann Pfeifer ................................................................. Borussia M'gladbach (0) 0 Yellow card: Bobadilla 22, Oxford 55, Elvedi 71 Subs used: Herrmann 71 (Hofmann), Drmic 79 (Bobadilla), Cuisance 83 (Zakaria) Borussia Dortmund (1) 1 Scorers: M. Reus 32 Yellow card: Batshuayi 40, Castro 69, Bürki 89 Subs used: Pulisic 74 (Götze), Dahoud 79 (Reus), Ö. Toprak 87 (Schürrle) Attendance: 54,018 Referee: Holger Henschel ................................................................. Monday, February 19 fixtures (CET/GMT) Eintracht Frankfurt v RB Leipzig (2030/1930) Friday, February 23 fixtures (CET/GMT) Mainz 05 v Wolfsburg (2030/1930)