UPDATE 2-Bundesliga Summaries

Mar 4 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Sunday (start times are CET) Köln (1) 2 Scorers: C. Pizarro 7, M. Jojić 86 Yellow card: Sørensen 53 Subs used: Bittencourt 60 (Pizarro), Córdoba 69 (Sørensen), Jojić 83 (Koziello) Stuttgart (2) 3 Scorers: M. Gómez 45, M. Gómez 45+2, A. Beck 57 Yellow card: Badstuber 34, Baumgartl 85, Gómez 90 Subs used: Aogo 66 (Ascacíbar), Akolo 77 (Thommy), Kamiński 92 (Ginczek) Attendance: 50,000 Referee: Tobias Christ ................................................................. Freiburg (0) 0 Yellow card: Koch 60 Subs used: Höfler 46 (Abrashi), Kath 46 (Lienhart), Ravet 57 (Höler) Bayern München (2) 4 Scorers: A. Schwolow 25og, C. Tolisso 28, S. Wagner 54, T. Müller 69 Subs used: Rudy 74 (Thiago Alcântara), Rafinha 81 (Müller), Süle 83 (Vidal) Attendance: 24,000 Referee: Markus Sinn ................................................................. Friday, March 9 fixtures (CET/GMT) Mainz 05 v Schalke 04 (2030/1930)