UPDATE 2-Bundesliga Summaries

Mar 11 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Sunday (start times are CET) Stuttgart (0) 0 Subs used: Akolo 76 (Thommy), Kamiński 85 (Ascacíbar), Mangala 91 (Ginczek) RB Leipzig (0) 0 Yellow card: Klostermann 52, Bernardo 70 Subs used: Bruma 46 (Lookman), Forsberg 64 (Poulsen), Augustin 77 (Werner) Attendance: 53,548 Referee: Robert Kempter ................................................................. Borussia Dortmund (1) 3 Scorers: M. Russ 11og, M. Batshuayi 77, M. Batshuayi 90+4 Yellow card: Dahoud 27, Akanji 33, Bürki 88 Subs used: Weigl 46 (Dahoud), Batshuayi 62 (Philipp), Papastathopoulos 87 (Reus) Eintracht Frankfurt (0) 2 Scorers: L. Jović 75, D. Blum 90+1 Yellow card: Russ 3, Rebić 28, Salcedo 36 Subs used: de Guzmán 46 (Rebić), Jović 67 (Haller), Blum 79 (Salcedo) Attendance: 81,360 Referee: Guido Kleve ................................................................. Monday, March 12 fixtures (CET/GMT) Werder Bremen v Köln (2030/1930) Friday, March 16 fixtures (CET/GMT) Freiburg v Stuttgart (2030/1930)