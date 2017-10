UPDATE 2-Soccer-Bundesliga summaries

Sept 20 (Gracenote) - Summaries from the Bundesliga matches on Wednesday Wednesday, September 20 Hertha Berlin 2 Mathew Leckie 16, Salomon Kalou 24 Bayer 04 Leverkusen 1 Julian Brandt 84 Halftime: 2-0;Attendance: 32,825 - - - Hamburg SV 0 Borussia Dortmund 3 Shinji Kagawa 24, Pierre-Emerick Aubameyang 63, Christian Pulisic 79 Halftime: 0-1;Attendance: 52,962 - - - Mainz 2 Danny Latza 6, Yoshinori Muto 16 TSG 1899 Hoffenheim 3 Nadiem Amiri 23, Sandro Wagner 45+1, Mark Uth 90+2 Halftime: 2-2;Attendance: 23,477 - - - Freiburg 1 Nils Petersen 83 Missed penalty: Florian Niederlechner 54 Hanover 96 1 Martin Harnik 65 Halftime: 0-0;Attendance: 22,900 - - - Cologne 0 Eintracht Frankfurt 1 Sebastien Haller 22pen Halftime: 0-1;Attendance: 49,000 - - - Tuesday, September 19 FC Schalke 04 0 FC Bayern Munich 3 Robert Lewandowski 25pen, James Rodriguez 29, Arturo Vidal 75 Halftime: 0-2;Attendance: 62,271 - - - FC Augsburg 1 Michael Gregoritsch 4 RB Leipzig 0 Halftime: 1-0;Attendance: 26,113 - - - VfL Wolfsburg 1 Divock Origi 28 Werder Bremen 1 Fin Bartels 56 Halftime: 1-0;Attendance: 26,174 - - - Borussia Moenchengladbach 2 Raffael 57,74pen VfB Stuttgart 0 Halftime: 0-0;Attendance: 44,063 - - - Next Fixtures (GMT): Friday, September 22 FC Bayern Munich v VfL Wolfsburg (1830) Saturday, September 23 Mainz v Hertha Berlin (1330) RB Leipzig v Eintracht Frankfurt (1330) TSG 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 (1330) VfB Stuttgart v FC Augsburg (1330) Werder Bremen v Freiburg (1330) Borussia Dortmund v Borussia Moenchengladbach (1630) Sunday, September 24 Hanover 96 v Cologne (1330) Bayer 04 Leverkusen v Hamburg SV (1600)