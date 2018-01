UPDATE 3-Bundesliga Summaries

Jan 15 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Sunday (start times are CET) Köln (1) 2 Scorers: F. Sørensen 34, S. Terodde 90+5 Yellow card: Klünter 50, Terodde 68 Subs used: Clemens 63 (Zoller), Rausch 72 (Hector), Guirassy 78 (Jojić) Borussia M'gladbach (0) 1 Scorers: Raffael 69 Yellow card: Kramer 40, Zakaria 63, Ginter 72 Subs used: Raffael 46 (Grifo), Cuisance 68 (Kramer), Hofmann 80 (Herrmann) Attendance: 50,000 Referee: Benedikt Kempkes ................................................................. Borussia Dortmund (0) 0 Yellow card: Dahoud 87 Subs used: Dahoud 56 (Götze), Schürrle 68 (Isak), Şahin 78 (Yarmolenko) Wolfsburg (0) 0 Yellow card: Guilavogui 87 Subs used: Steffen 64 (Didavi) Attendance: 80,600 Referee: Christian Bandurski ................................................................. Friday, January 19 fixtures (CET/GMT) Hertha BSC v Borussia Dortmund (2030/1930)