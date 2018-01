UPDATE 3-Bundesliga Summaries

Jan 28 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Sunday (start times are CET) Bayer Leverkusen (0) 2 Scorers: L. Bailey 48, Wendell 68pen Yellow card: Bailey 2 Subs used: Kohr 28 (Baumgartlinger), Henrichs 64 (Bender), Havertz 82 (Brandt) Mainz 05 (0) 0 Yellow card: de Jong 18, Donati 67 Subs used: Holtmann 61 (Brosinski), Berggreen 61 (de Jong), Ujah 75 (Muto) Attendance: 25,471 Referee: Christian Bandurski ................................................................. Hannover 96 (0) 0 Yellow card: Schwegler 62, Harnik 77 Subs used: Bebou 66 (Elez), Karaman 75 (Schwegler), Benschop 85 (Sorg) Wolfsburg (0) 1 Scorers: Y. Mallı 72 Yellow card: Tisserand 41, Gerhardt 59, Arnold 90 Subs used: Rexhbecaj 84 (Didavi), Jung 91 (Mallı) Attendance: 34,300 Referee: Guido Winkmann ................................................................. Bayer Leverkusen (0) 2 Scorers: L. Bailey 48, Wendell 68pen Yellow card: Bailey 2 Subs used: Kohr 28 (Baumgartlinger), Henrichs 64 (Bender), Havertz 82 (Brandt) Mainz 05 (0) 0 Yellow card: de Jong 18, Donati 67 Subs used: Holtmann 61 (Brosinski), Berggreen 61 (de Jong), Ujah 75 (Muto) Attendance: 25,471 Referee: Christian Bandurski ................................................................. Hannover 96 (0) 0 Yellow card: Schwegler 62, Harnik 77 Subs used: Bebou 66 (Elez), Karaman 75 (Schwegler), Benschop 85 (Sorg) Wolfsburg (0) 1 Scorers: Y. Mallı 72 Yellow card: Tisserand 41, Gerhardt 59, Arnold 90 Subs used: Rexhbecaj 84 (Didavi), Jung 91 (Mallı) Attendance: 34,300 Referee: Guido Winkmann ................................................................. Friday, February 2 fixtures (CET/GMT) Köln v Borussia Dortmund (2030/1930)