UPDATE 3-Bundesliga Summaries

Feb 25 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Sunday (start times are CET) Bayer Leverkusen (0) 0 Yellow card: Kohr 32, Retsos 87, Alario 92 Subs used: Alario 62 (Volland), Kießling 71 (Jedvaj), Bellarabi 71 (Brandt) Schalke 04 (1) 2 Scorers: G. Burgstaller 11, N. Bentaleb 89pen Yellow card: Burgstaller 42, Meyer 45, Embolo 56, Harit 71 Subs used: Stambouli 49 (Meyer), Harit 49 (Burgstaller), Bentaleb 66 (Goretzka) Attendance: 30,210 Referee: Tobias Reichel ................................................................. RB Leipzig (1) 1 Scorers: J. Augustin 5 Yellow card: Kampl 87 Subs used: Poulsen 59 (Lookman), Werner 69 (Augustin), Demme 71 (Forsberg) Köln (0) 2 Scorers: V. Koziello 70, L. Bittencourt 77 Yellow card: Höger 13 Subs used: Bittencourt 61 (Horn), Özcan 82 (Ōsako), Lehmann 88 (Koziello) Attendance: 31,793 Referee: Eduard Beitinger ................................................................. Monday, February 26 fixtures (CET/GMT) Borussia Dortmund v Augsburg (2030/1930) Friday, March 2 fixtures (CET/GMT) Borussia M'gladbach v Werder Bremen (2030/1930)